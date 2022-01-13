SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu teröristle fotoğrafı çıkan HDP’li vekile toz kondurmadı! Yine hükümeti suçladı...

BAŞKAN ERDOĞAN: BAY KEMAL SEN NEDEN SUSUYORSUN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP'li Semra Güzel'e çok sert sözlerle tepki gösterirken, "Gerekeni yapacağız. Terörle iltisaklı kişileri parlamentomuzda görmek istemiyoruz" dedi. Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu da vardı. Erdoğan, HDP ile ittifak uğruna yaşananları görmezden gelen CHP liderine, 'Bay Kemal sen neden susuyorsun?' diyerek yüklendi.

Kılıçdaroğlu'na HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları soruldu | Video

KILIÇDAROĞLU'NA HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİST İLE FOTOĞRAFI SORULDU, HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün HDP'li vekilin öldürülen terörist ile fotoğrafları soruldu. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın 'Neden susuyorsun?' tepkisi de hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu'nun değişen yüz ifadesi dikkat çekti. CHP lideri, Semra Güzel'i bir kez daha eleştirmekten kaçındı, HDP'ye tek bir söz bile söylemedi. Kılıçdaroğlu, fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiğini öne sürdü, "u fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin de savunduğu tezleri öne çıkarması, terörist ile fotoğrafa yine tepksizi kalması gözlerden kaçmadı.