SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu teröristle fotoğrafı çıkan HDP’li vekile toz kondurmadı! Yine hükümeti suçladı...

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sözlüsü olduğunun ortaya çıkması ve Bora'nın telefonunda terör kamplarında birlikte çekilmiş fotoğraflarının bulunması gündemdeki sıcaklığını koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve İYİ Parti'nin rezalete sessiz kalmasını sert sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan'ın, 'Bay Kemal sen neden susuyorsun?' sözleri bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu, HDP'li Güzel'in dağda çekilen fotoğraflarına yine en ufak bir tepki göstermezken, hükümeti hedef aldı. Kılıçdaroğlu, 'Fotoğraflar ne zaman çekilmiş diye arkadaşlara sordum' diyerek başladığı cümlesinde HDP'nin de öne sürdüğü tezi savundu. Kılıçdaroğlu'nun yüz ifadesinin değişmesi de dikkatlerden kaçmadı.
HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİST SEVGİLİSİ İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017 yılında öldürülen terörist Volkan Bora'nın telefonunda yapılan incelemede fotoğrafları ortaya çıktı. Bora ile HDP'li vekilin sözlü olduğu da tespit edildi. Skandala Cumhur İttifakı çok sert tepki gösterirken, vatandaşlar da ateş püskürdü.
TÜRKİYE AYAĞA KALKTI, CHP VE İYİ PARTİ SUSTU
HDP'nin PKK ile organik bağını koparamaması çok eleştiriliyordu. Son rezaletin ardından Türkiye ayağa kalktı. Vatandaşlar terörle iltisaklı kişilerin TBMM çatısı altında milletin vergileri ile maaş almasına isyan etti. Sosyal medyadan da mesaj yağarken, CHP ve İYİ Parti'nin suskunluğa bürünmesi de tepkilerden nasibini aldı.
HDP ile ittifak nedeniyle CHP ve İYİ Parti'nin rezalete değinmemesi dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN: BAY KEMAL SEN NEDEN SUSUYORSUN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP'li Semra Güzel'e çok sert sözlerle tepki gösterirken, "Gerekeni yapacağız. Terörle iltisaklı kişileri parlamentomuzda görmek istemiyoruz" dedi. Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu da vardı. Erdoğan, HDP ile ittifak uğruna yaşananları görmezden gelen CHP liderine, 'Bay Kemal sen neden susuyorsun?' diyerek yüklendi.
Kılıçdaroğlu'na HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları soruldu | Video
KILIÇDAROĞLU'NA HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİST İLE FOTOĞRAFI SORULDU, HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün HDP'li vekilin öldürülen terörist ile fotoğrafları soruldu. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın 'Neden susuyorsun?' tepkisi de hatırlatıldı.
Kılıçdaroğlu'nun değişen yüz ifadesi dikkat çekti. CHP lideri, Semra Güzel'i bir kez daha eleştirmekten kaçındı, HDP'ye tek bir söz bile söylemedi. Kılıçdaroğlu, fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiğini öne sürdü, "u fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin de savunduğu tezleri öne çıkarması, terörist ile fotoğrafa yine tepksizi kalması gözlerden kaçmadı.