Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı
Giriş Tarihi: 13.1.2022 18:25 Son Güncelleme: 13.1.2022 18:44

Son dakika: Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

AA
Son dakika: Türkiye’nin ilk cep uydusu ’Grizu-263A’ uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX roketiyle yola çıktı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Son dakika: Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı | Video

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA