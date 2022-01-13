Soylu’dan Akçakale’de şehit olan Koç’un ailesine taziye ziyareti

Şehidin annesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah razı olsun, vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun, bayrağımız sallansın. Bir Enes gitti, bin Enes arkasında. İki Enes'im daha var." ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Erdoğan ise "Sizin bu duruşunuz var ya her şeye bedel. Onlardan 22 kişi gitti. İnşallah bunun bedelini çok daha ağır ödemeye devam edecekler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesinin diğer üyelerine de başsağlığı dileklerini ve selamlarını iletti.