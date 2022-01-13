Spor İstanbul önünde protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'da işten çıkarılan işçiler bir araya geldi. İBB yönetimi protesto ederek tepki gösterdi.

Fatih Karagümrük'teki Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelen işçiler, 'Kılıçdaroğlu bizimle nasıl helalleşecek', 'Haksızlığa dur diyoruz', 'Zulme sessiz kalmıyoruz' sloganları attı.



'Haksız yere CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atılanlar platformu' yazılı pankart açan işçilerin sloganlar eşliğinde İBB yönetimini protesto ettiği anlarda, İBB güvenlik görevlilerinin, Spor İstanbul binasının demir kapısına zincir vurarak kapatması tepkiyi arttırdı.



Sloganlar atarak İBB yönetimini protesto eden grup üyeleri, işe geri alınmayı talep etti.



'TOPLUMA KİN TOHUMLARI EKİYORSUNUZ'



Grup adına, Spor İstanbul Edirnekapı Tesisi Yöneticiliği yaparken işine son verilen Rasim Yağar, yaptığı basın açıklamasında, "Her şey çok güzel olacak vaadiyle iş başına gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi İstanbul halkına namus ve şeref sözü verdi. Ancak buna rağmen salgın ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde, binlerce kişiyi İBB'den haksız, hukuksuz bir şekilde işten çıkardı.



İşten çıkarılan kişilerin yıllardır çalıştığını ve çeşitli başarılara imza attığını belirten Yağar, heba edilenin sadece arkadaşları değil, yılların bilgi birikimi, deneyimi ve tecrübeleri olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımızın yerine ise daha fazla sayıda tecrübesiz, deneyimsiz, yandaş çevrelerden ahbap çavuş ilişkisi ile alımlar yapılmaktadır" diye konuştu.



15 Temmuz gazisi ile gazi yakınlarının da işten çıkarıldığını aktaran Yağar, İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrıda bulunarak, şunları söyledi:



"Seçim zamanında sevgiden, barıştan, adaletten, kardeşlikten dem vurarak milletimizin hassas duygularına hükmederek işbaşına geldiniz. Bu haksız uygulamalarınız gösteriyor ki 180 derece dönüş yaparak kin, nefret, öfke dolu taraflı uygulamalarla ve ideolojik yaklaşımlarla toplum arasında kutuplaşmalara sebebiyet veriyorsunuz. Toplumu kamplara bölmenin, ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin kimseye bir yararı ve faydası asla yoktur."



'BENİM TEK SUÇUM 15 TEMMUZ GAZİSİ OLMAKMIŞ'



Spor İstanbul'da işten çıkartılan 15 Temmuz gazisi Cengiz Özdemir, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da İBB'nin önünde ayağından yaralandığını, ameliyat olduğunu ve yüzde 89 engeli bulunduğunu söyledi.



'O gece vatandaş olarak sokağa çıktım. Devletim burada beni işe aldı. Çalışmaya başladım ama bunlar beni kapının önüne koydu' diyen Özdemir, Spor İstanbul'da halı saha görevlisi olarak çalıştığını, hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verildiğini söyledi.

İBB'de 5 yıldır çalıştığını, hakkında hiçbir tutanak olmadığını, üstlerine saygısızlığının da bulunmadığını belirten Özdemir, "Benim tek suçum demek ki gazi olmam nedeniyle kapının önüne kondum" dedi.



'BİZİ ÇIKARTIP TERÖRİSTLERİ DOLDURACAKLAR'



İBB'de terörle iltisaklı kişilerin işe alınmasına da değinen Özdemir, "Bizi atacaklar, onları alacaklar yerimize işte. Süreç böyle kaynıyor, devam ediyor" şeklinde konuştu.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenmek istediğini dile getiren Özdemir, şunları söyledi:



"Sayın Başkan 'namus, şeref sözü' dedi. Sadece vatandaşa değil, 'şehit yakını ve gazilerimize de dokunulmayacak' dedi. Buyurun işte buradayım. İki tane çocuk okutuyorum. Biri üniversitede, biri lisede. Nerede bu çocukların geleceği? Bana onu açıklasınlar. Şeref, namus sözü nerede? Ben devletimle yola çıktım. Devletime güveniyorum. Bu mağdur insanları da bırakmayacağına inanıyorum tüm kalbimle."

Özdemir ayrıca kendisine mobbing uygulandığını ve 4 farklı yere sürüldüğünü daha sonra da gerekçesiz işten çıkartıldığını anlattı.