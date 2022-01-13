TBMM’de 4 partiden Kazakistan için ortak bildiri

TBMM
'DE AK Parti
, CHP, MHP ve İyi Parti
'nin ortak imzasıyla Kazakistan
bildirisi yayınlandı. Bildiride, "İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz. Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye
, bundan sonra da Kazakistan'ın, bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz" denildi. ANKARA