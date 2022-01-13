Telefonunu gasp edenin kardeşini öldürdü! Önce gasp edildi sonra katil oldu

Şişli Kuştepe'de meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Poliste 7 suç kaydı olan 19 yaşındaki Hayri Atınız'ın 4 Ocak'ta polis merkezine giderek komşusu olan Metin Usal'ın kendisini dövdüğünü ve telefonunu gasp ettiğini iddia etti. Seyyar çiçekçilik yapan ve poliste 14 suç kaydı bulunan 32 yaşındaki Metin Usal gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Metin Usal aynı gün serbest kaldı.

İnanç Usal



SOKAKTA KARŞILAŞTILAR



Metin Usal 5 Ocak'ta kardeşi İnanç Usal'la birlikte Kuştepe'de dolaşırken kendisini şikayet eden Hayri Atınız'la karşılaştı. Karşılıklı küfürleşmenin ardından aralarında arbede oldu. Hayri Atınız bu sırada ruhsatsız tabancasını çekerek Metin Usal'ı tek kurşunla bacağından, kardeşi İnanç Usal'ı ise yine tek kurşunla göğsünden vurdu. Mahalleli olay yerinde toplanınca Hayri Atınız tabancasıyla birlikte kaçtı. Hastaneye kaldırılan İnanç Uysal hayatını kaybetti, Metin Usal ise ilk tedavinin ardından taburcu oldu. Polis cinayetin ardından kayıplara karışan Hayri Atınız'ı bulmak için çalışma başlattı.

İnanç Usal



Kısa bir süre sonra kaldığı adres tespit edilen Hayri Atınız gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



OKUL BAHÇESİNDEKİ GÖSTERİSİNİ PAYLAŞTILAR



Öte yandan hayatını kaybeden İnanç Usal'ın ölmeden önce bir okul bahçesindeki şenliklerde oynadığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan yakınları bir çocuk babası gence rahmet diledi.