Türkiye’nin yaptırdığı deprem konutları açılış için Başkan Erdoğan’ı bekliyor



Projenin açılış töreni 17 Ocakta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.



"DEPREM YAŞANDIĞINDA ÜMİTSİZDİK"

Projeden ev almaya hak kazananlardan Napolon Bala, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İki yıl önce deprem yaşandığında ümitsizdik. Bir şekilde gözlerimizi semaya açtık. Ve bakın bugün neredeyiz. Ev sahibi oldum. Türk uzmanların mükemmel işiyle bugün burada bu evlere kavuştuk" dedi. Projenin talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm yetkililere teşekkür eden Bala, "Bu proje sayesinde Laç şehri halkına iyimserlik ve hayat geri döndü. Bugün duyduğumuz mutluluğu anlatamam. Ancak bu umudu geri vermeleri önemli. Bu umudu bize Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri verdi. Elbette Başbakan Edi Rama ve Arnavut halkı ile olan çok iyi münasebeti dolayısıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının insanlığını gördük. Burada 2 yıllık görevlerinde bölge halkı ile iyi bir diyalog içerisinde oldular" ifadelerini kullandı.