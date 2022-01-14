12 ilçede ne buldularsa çaldılar...2 günde 18 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, soygun ve hırsızlık olaylarına karışan firarileri tek tek yakaladı.

Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Şişli, Tuzla ve Ümraniye'de evden, otodan ve açıktan hırsızlık suçlarına karışan 18 kişi gözaltına alındı.

12 farklı ilçede gerçekleştirdikleri olaylarda 7 cep telefonu, tost makinesi, ısıtıcı, bavul, 7 cep telefonu, çok sayıda banka ve kredi kartları, cüzdan, 2 altın yüzük, 9 altın küpe, altın bilezik, altın kolye, 22 parça ziynet eşyası, altın çakmak, elmas yüzük, bin 900 dolar, 200 euro, antika kılıç, 4 dizüstü bilgisayar, 4.5 lira değerinde El Terminali, bisiklet, 2 araç plakası, 17 bin lira nakit para ve 2 motosiklet çalan 18 kişiden 12'si tutuklandı.

İstanbul Polisi, çalınan eşyalardan ziynet eşyaları, bisiklet, motosikletler ve bazı kişisel eşyaları yakalanan kişilerin adreslerinde bularak sahiplerine teslim etti.