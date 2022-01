Abb Meclis Toplantısına SABAH’ın haberi damga vurdu

SABAH'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Beypazarı Kent Tarihi Müzesi için tanesi 11 bin TL'den aldığı "kitre bebek"lerin tartışması sürüyor. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Kitre Bebek Fiyat Araştırma Komisyonu'nun mühendis ve mimarlardan oluşmasına tepki gösterdi.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aylık olağan toplantısında "kitre bebek" skandalını bir kez daha gündeme getirdi. Kitre bebek fiyat araştırma komisyonunun 1 inşaat mühendisi, 2 makina mühendisi, 3 peyzaj mühendisi ve 4 mimardan oluştuğuna dikkat çeken Başkan Can, "Bu nedir? Yeniden inşaat mı yapıyoruz? Belediye binası mı inşa ediyoruz? Kitre bebeğin fiyat araştırma komisyonu bu kişilerden oluşuyor. Kitre bebeğin araştırma komisyonu sanat tarihçilerinden oluşur, güzel sanatlardan oluşur ve güzel sanatlardan anlayanlardan olur. Diğer meslek gruplarına hepimiz saygılıyız ama bunlar gelip de kitre bebeğin kaç ton demir istediğine mi bakacak, peyzaj mühendisi bu bebeğin peyzajını mı yapacak?" diye tepki gösterdi.

Başkan Can şöyle devam etti:



CAN: "YENİDEN KOMİSYON KURULSUN"



"Balık bastan kokmuş. Bu konunun bir an önce temizlenmesi lazım. Şimdi size teklif ediyorum bu konuyla ilgili araştırma komisyonunu içimizden kuralım, araştırma komisyonu kurulsun bu olayın üstüne gidilsin ve suçlular cezasını çeksin."



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu olaydan zerre kadar haberinin olmadığını söyleyen Başkan Can, "İYİ Partili ve CHP'li meclis üyelerinin de haberi yoktur, fakat bürokratlarınıza hakim değilsiniz. Eğer bürokrata hakim değilsek bunun günahını sizler çekiyorsunuz bizler çekiyoruz."dedi. Başkan Can şöyle devam etti:





"BİR KERE ÇORBAYA SİNEK DÜŞTÜ"



"Bunu aklamak zorundasınız, bir kere çorbaya sinek düştü. Ben şunu beklerdim. Sayın Meclis üyeleri bu olayı gündeme getirdiğimde hemen diyecektiniz ki: 'Savcılığa gidiyoruz, araştırma komisyonu kuruyoruz ve de suçluları ortaya çıkarıyoruz' Mansur Yavaş'ın ilk konuşmasını hatırlıyorum da 'yemem yedirmem ama benim personelim benim bürokratımdan birisi yerse bende bunu bilirsem burnundan fitil fitil getiririm' demişti. Ben bu fitili istiyorum. Bu Meclisin Ankara'ya hizmet etmesini istiyorum bize zerre kadar lekenin gelmemesini istiyorum."