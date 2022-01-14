Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a soruşturma

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın bir gazetede YSK üyeleri hakkındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti . Başsavcılık Özdağ hakkında, 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından resen soruşturma başlattı.