Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a soruşturma

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın bir gazetede YSK üyeleri hakkındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti . Başsavcılık Özdağ hakkında, 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından resen soruşturma başlattı.
YSK ÜYELERİNİ TEHDİT ETMİŞTİ
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını kabul ederlerse onları afişe ederiz, gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz, sokağa çıkamazlar. Dünyayı başlarına yıkarız" diyerek Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini tehdit etti.