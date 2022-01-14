HDP, PKK’nın bir organı gibi

HDP
Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel
'in TSK tarafından etkisiz hale getirilen Koçero Meleti kod adlı terörist Volkan Bora
ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili soru üzerine Şahin, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak hazırladıkları iddianamede 451 kişi hakkında siyasi yasak talep ettiklerini hatırlatarak, "Biz iddianameye ek yapmayı düşünmüyoruz. İddianamemiz yeteri kadar ayrıntılı, hepsi hakkında yeterli delil var. Bahsedilen milletvekili Semra Güzel de bu siyasi yasak talep edilen 451 isim arasında yer alıyor" dedi. Şahin, HDP'nin PKK ile irtibatıyla ilgili olarak, "Bu parti siyasi partiden ziyade örgütün bir organı gibi" ifadelerini kullandı.