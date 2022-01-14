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Giriş Tarihi: 14.1.2022

HDP, PKK’nın bir organı gibi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
HDP, PKK’nın bir organı gibi

Rusya Federasyonu Savcılığı'nın 300'üncü yıldönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen kutlamalara katılan ve çeşitli temaslarda bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, SABAH'a konuştu

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in TSK tarafından etkisiz hale getirilen Koçero Meleti kod adlı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili soru üzerine Şahin, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak hazırladıkları iddianamede 451 kişi hakkında siyasi yasak talep ettiklerini hatırlatarak, "Biz iddianameye ek yapmayı düşünmüyoruz. İddianamemiz yeteri kadar ayrıntılı, hepsi hakkında yeterli delil var. Bahsedilen milletvekili Semra Güzel de bu siyasi yasak talep edilen 451 isim arasında yer alıyor" dedi. Şahin, HDP'nin PKK ile irtibatıyla ilgili olarak, "Bu parti siyasi partiden ziyade örgütün bir organı gibi" ifadelerini kullandı.
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HDP, PKK’nın bir organı gibi
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