İBB’nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu

İBB'NİN ÇEKİLİŞİNDE İKİNCİ SKANDAL! ÇEKTİĞİ TOPUN NUMARASINA BAKIP GERİ ATTI

Çekilişle ilgili bugün ortaya çıkan başka bir görüntüde ise yine benzer bir durum yaşandı. Öncelikli grup olarak belirlenen "sağlık çalışanı" kategorisinde 2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi esnasında ikinci sırada bulunan görevli hostesin çektiği topa bakıp geri atması ekranlara yansıdı.