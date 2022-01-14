Haberler Gündem Haberleri İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu
Giriş Tarihi: 14.1.2022 22:01 Son Güncelleme: 14.1.2022 22:10

İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu

AA
İBB’nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekiminde dün hile tartışmalarına yol açan görüntülerin ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bir hostes, öncelikli grup olarak belirlenen 'sağlık çalışanı' kategorisinde  2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi sırasında çektiği topun numarasına bakıyor. Hostes daha sonra ise numarasına baktığı topu geri koyuyor ve torbadan yeni bir numara çekiyor.

Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında dün noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi.

GÖREVLİ ÇEKTİĞİ TOPU GERİ ATIP YENİDEN ÇEKMİŞTİ

Canlı yayınlanan ve 3+1 dairelerin 121. yedek talihlisinin belirlendiği kurada bir görevlinin çektiği topu torbaya atıp yeniden farklı bir top çekmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada hile yapıldığı tartışmalarına yol açtı.

İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu | Video

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Çekilişle ilgili bugün ortaya çıkan başka bir görüntüde ise yine benzer bir durum yaşandı. Öncelikli grup olarak belirlenen "sağlık çalışanı" kategorisinde 2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi esnasında ikinci sırada bulunan görevli hostesin çektiği topa bakıp geri atması ekranlara yansıdı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepki oluştururken noterlik ve KİPTAŞ'tan herhangi bir açıklama yapılmadı. Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, dün çekilişte görevli hostesi değiştirip yaşanan olayın bilerek yapılmadığını aktarmıştı.

KİPTAŞ kura çekiminde ortalığı karıştıran görüntü! Çektiği topu geri attı yeniden çekti! Sosyal medyada tepki yağdı...

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İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu
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