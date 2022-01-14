İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Şehir Yapılanması'na ve bölücü terör örgütü PKK'nın uzantılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da PKK operasyonu: 8 gözaltı | Video

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinden ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi neticesinde bölücü terör örgütü PKK ile irtibatları olduğu saptanan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'un 10 ilçesinde operasyon düzenlenen 11 farklı adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Özel Harekat ve helikopter destekli operasyon polis kameralarına yansıdı.