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Giriş Tarihi: 14.1.2022 10:59 Son Güncelleme: 14.1.2022 10:59

İstanbul'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da PKK operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat ve helikopter destekli operasyon polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Şehir Yapılanması'na ve bölücü terör örgütü PKK'nın uzantılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da PKK operasyonu: 8 gözaltı | Video

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinden ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi neticesinde bölücü terör örgütü PKK ile irtibatları olduğu saptanan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'un 10 ilçesinde operasyon düzenlenen 11 farklı adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Özel Harekat ve helikopter destekli operasyon polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
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