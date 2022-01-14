Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: "Niye kınayamıyorsun"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Milletvekili Semra Güzel'i kınayamadığını belirterek, "Milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmakta yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani" dedi.
"NİYE KINAYAMIYORSUN"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Milletvekili Semra Güzel'e tepki göstermediğini belirten İnce, "HDP'li bir vekilin teröristle fotoğrafı çıktı. Bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı olmamalıdır. Bir milletvekilinin sokakta gezen vatandaşla olan fotoğrafının hesabı olmaz, vatandaşın kim olduğunu bilemezsin. Hırsızlıktan hapisten çıkıp gelmiş, bunu bilebilir misin? Burada kimsenin suçu yok ama bir milletvekili teröristle fotoğraf çektiremez. FETÖ, PKK fark etmez, milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmakta yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani. Ben FETÖ'yü de kınarım, PKK'yı da kınarım" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
KILIÇDAROĞLU'NA HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİST İLE FOTOĞRAFI SORULDU, HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün HDP'li vekilin öldürülen terörist ile fotoğrafları soruldu. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın 'Neden susuyorsun?' tepkisi de hatırlatıldı.
Kılıçdaroğlu'na HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları soruldu | Video
Kılıçdaroğlu'nun değişen yüz ifadesi dikkat çekti. CHP lideri, Semra Güzel'i bir kez daha eleştirmekten kaçındı, HDP'ye tek bir söz bile söylemedi. Kılıçdaroğlu, fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiğini öne sürdü, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin de savunduğu tezleri öne çıkarması, terörist ile fotoğrafa yine tepksizi kalması gözlerden kaçmadı.