Haberler Gündem Haberleri Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: "Niye kınayamıyorsun"
Giriş Tarihi: 14.1.2022 17:08 Son Güncelleme: 14.1.2022 17:19

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: "Niye kınayamıyorsun"

İHA
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na ’terörist’ tepkisi: Niye kınayamıyorsun

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in bir terösitle çekilmiş fotoğrafları basına yansımış ve skandal görüntüler büyük tepki toplamıştı. Özellikle AK Parti ve MHP'den konuyla ilgili sert tepkiler gelirken, Semra Güzel'in dokulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi. Ancak bu skandal görüntülere CHP ve İYİ Parti'den tepki gelmemişti. İki partinin sessizliği üzerine basın mensuplarının Kılıçdaroğlu'na sorduğu, "Konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna verdiği yanıt ise durumu gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu teröristle fotoğraf çektiren vekile tepki göstermek yerine bahenelerin arkasına saklandı ve durumu geçiştirdi. Kılıçdaroğlu'na tepki ise eski CHP'li Muharrem İnce'den geldi. İnce yaptığı açıklamada: " Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani" dedi. İşte Muharrem İnce'nin o açıklamaları...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Milletvekili Semra Güzel'i kınayamadığını belirterek, "Milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmakta yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani" dedi.




"NİYE KINAYAMIYORSUN"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Milletvekili Semra Güzel'e tepki göstermediğini belirten İnce, "HDP'li bir vekilin teröristle fotoğrafı çıktı. Bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı olmamalıdır. Bir milletvekilinin sokakta gezen vatandaşla olan fotoğrafının hesabı olmaz, vatandaşın kim olduğunu bilemezsin. Hırsızlıktan hapisten çıkıp gelmiş, bunu bilebilir misin? Burada kimsenin suçu yok ama bir milletvekili teröristle fotoğraf çektiremez. FETÖ, PKK fark etmez, milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmakta yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani. Ben FETÖ'yü de kınarım, PKK'yı da kınarım" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

KILIÇDAROĞLU'NA HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİST İLE FOTOĞRAFI SORULDU, HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün HDP'li vekilin öldürülen terörist ile fotoğrafları soruldu. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın 'Neden susuyorsun?' tepkisi de hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu'na HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları soruldu | Video

Kılıçdaroğlu'nun değişen yüz ifadesi dikkat çekti. CHP lideri, Semra Güzel'i bir kez daha eleştirmekten kaçındı, HDP'ye tek bir söz bile söylemedi. Kılıçdaroğlu, fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiğini öne sürdü, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin de savunduğu tezleri öne çıkarması, terörist ile fotoğrafa yine tepksizi kalması gözlerden kaçmadı.

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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: "Niye kınayamıyorsun"
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