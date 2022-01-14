PKK/YPG’li kardeşler yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, PKK/YPG üyesi olan, 2016 ve önceki yıllarda Afrin bölgesinde silahlı eylemlere katılan ve köylerde kimlik kontrolü yaptıkları belirlenen, 2 yabancı uyruklu PKK/YPG üyesinin, Kocaeli'nde olduğuna dair duyumlara ulaşıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan araştırmalar sonucu, ülkeye kaçak yollar ile girip bir süre İstanbul'da saklanan ve kardeş oldukları öğrenilen şüphelilerin, Kocaeli Dilovası İlçesine geldikleri tespit edildi. Her iki şüpheli, jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Mahkeme iki PKK'lı kardeşin tutuklanmasına karar verdi.