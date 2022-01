İşlemiş olduğu silahlı yağma suçundan tutuksuz olarak yargılaması devam eden M.E, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve her yerde aranan hükümlü, Kocaeli Karamürsel ilçesinde düzenlenen operasyın ile yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası, adli merciilere sevk ediken M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.