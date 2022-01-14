Son dakika: 14 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

"VAKA SAYILARINDA BELİRGİN BİR ARTIŞ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde." ifadelerini kullandı.

11 OCAK KOVİD-19 VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 39 bin 226 kişi iyileşti.

AŞI SAYISI 137 MİLYONU GEÇTİ

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,06, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,74 olarak ölçüldü. Ayrıca toplam 137 milyon 428 bin 160 aşı uygulandı.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın." ifadelerine yer verdi.

11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU:

10 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 38 bin 242 iyileşti.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,04, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,67 olarak ölçüldü. Ayrıca toplam 136 milyon 898 bin 878 aşı uygulandı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" dedi.

9 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 9 Ocak tarihinde 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 35 bin 163 kişi ise iyileşti.

AŞI SAYISI 136 MİLYONU GEÇTİ

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,99, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,60 olarak ölçüldü. Ayrıca toplam 136 milyon 281 bin 40 aşı uygulandı.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARILAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar." ifadelerine yer verdi.

9 OCAK KORONVAİRÜS TABLOSU:

8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU:

8 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 66 bin 237 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 oldu. Bir günde toplam 418 bin 264 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 34 bin 592 olarak kaydedildi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,97, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,57 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 86 bin 572, 2'nci dozda 51 milyon 872 bin 868 ve 3'üncü dozda 21 milyon 415 bin 654 olmak üzere toplam 135 milyon 997 bin 933 aşı uygulandı.

'BULAŞMA KABİLİYETİ YÜKSEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun!" dedi.

7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU:

7 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 63 bin 214 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 406 bin 796 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 197 olarak kaydedildi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,53 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 67 bin 961, 2'nci dozda 51 milyon 847 bin 785 ve 3'üncü dozda 21 milyon 148 bin 569 olmak üzere toplam 135 milyon 618 bin 50 aşı uygulandı.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.





EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin" dedi.

İŞTE 7 OCAK KOVİD-19 VERİLERİ:

6 Ocak Kovid-19 tablosu:

6 Ocak'ta yapılan 418 bin 823 testte 68 bin 413 vaka tespit edildi. 156 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 502 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 418 bin 823 testte 68 bin 413 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 156 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 502 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,89, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,45 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 36 bin 87, 2'nci dozda 51 milyon 798 bin 496 ve 3'üncü dozda 20 milyon 715 bin 3 olmak üzere toplam 134 milyon 863 bin 259 aşı uygulandı.





En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'TEDBİRLERİN ÖNEMİ FAZLASIYLA ARTMIŞ DURUMDA'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekanları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda" dedi.

5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de 5 Ocak tarihinde açıklanan koronavirüs tablosuna göre; 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 316 kişi ise iyileşti.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,85, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,38 olarak ölçüldü. Toplam aşılama sayısı ise 134 milyon 195 bin 65'e ulaştı.

BAKAN KOCA'DAN HSATANEYE GİDECEKLERE UYARI: LÜTFEN DİKKATLİ OLUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada hastaneye gidecek olan vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun." dedi.

4 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 4 Ocak tarihinde 382 bin 888 testte 54 bin 724 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞI SAYISI 133 MİLYONU GEÇTİ

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,81, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,32 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 984 bin 778, 2'nci dozda 51 milyon 176 bin 550 ve 3'üncü dozda 20 milyon 12 bin 24 olmak üzere toplam 133 milyon 551 bin 202 aşı uygulandı.

BAKAN KOCA TÜM KENTLERİ UYARDI: TEDBİRLERE CİDDİYETLE UYULMALIDIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" dedi.

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU:

3 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 3 Ocak tarihinde 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 492 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,77 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 132 milyon 897 bin 714'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARILAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılması gerekenleri 5 maddede sıralardı. Bakan Koca, "Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız." ifadelerine yer verdi.

3 OCAK KORANVİRÜS TABLOSU...

2 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 2 Ocak tarihinde 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 22 bin 161 kişi ise iyileşti.

AŞI SAYISI 132 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,19 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,73 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 132 milyon 215 bin 15'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN 60 YAŞ ÜZERİNE UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "60 yaş üzeri risk altında. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka." dedi.

2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU:

1 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

1 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 36 bin 731 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Bir günde toplam 369 bin 27 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 325 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,17 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,71 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 131 milyon 930 bin 475'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİ'YE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

OMICRON VARYANTI UYARISI

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." dedi.

1 OCAK VERİLERİ: