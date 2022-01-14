Son dakika! Bakan Koca’dan İstanbul açıklaması

Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."