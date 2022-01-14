Vatandaş başvuruyor, kamu denetçisi çözüyor

İşte o çözüme kavuşan örnek sorunlardan bir kaçı şöyle:



OTOBÜS SEFERLERİ ARTIRILSIN GÜZERGÂH DEĞİŞMESİN:

Bir öğrenci şehir içi toplu taşıma araçlarının öğrenci yurduna gidecek öğrencileri almadığı, güzergâhı değiştirdiği ve araçların çalışma saatlerinin erken sonlandığı iddia edilerek sefer saatlerinin uzatılması ve araç sayısının artırılmasını KDK'dan talep etti. Kurum ilgili yerlerle görüşmeler yaparak sorunu çözdü.



BAŞIBOŞ KÖPEKLERE BELEDİYE TEDBİR ALSIN:

Diyarbakır Karapınar ilçesine bağlı 50. Yol üzerinde 4 Haziran 2021'de sabah saatlerinde işine yürüyerek giden bir vatandaş 13-14 köpeğin saldırısına uğradı. Ölümden döndüğünü aktaran vatandaş saldırgan köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Yüzünde ve vücudunda kalıcı izler oluştu. Sahipsiz hayvanların bakım ve gözetiminden yerel yönetimlerin sorumlu tutulduğu iddia ve şikayet edilerek iradenin sorumluluğu çerçevesinde saldırgan köpekler hakkında gerekli önlemlerin alınması talep edildi. Diyarbakır büyükşehir belediyesi başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verildi.



MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ÖDENSİN:

İstanbul'da 3 yaşındaki oğluyla birlikte oynayan bir ebeveyn sahipsiz başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan ve oluşan zararlardan ötürü 15 bin maddi, 75 bin manevi tazminat talep etti. Kurum maddi ve manevi mağduriyeti giderici ölçüde zararın tazmin edilmesi yönünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tavsiyede bulunuldu.



KARANTİNA NEDENİYLE KESİNTİ OLMASIN:

Koronavirüs karantinası nedeniyle çalıştığı Vergi Dairesi Başkanlığı'nda maaşından kesinti yaşayan bir vatandaş çözüm için KDK'nın kapısını çaldı.Hastalık raporuna binaen bu kişilerin raporlu hastalar gibi değerlendirilmesi ve raporlarının hastalık iznine dönüştürülerek maaşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde kesinti yapılmasının hakkaniyete uygun olmadığı belirlendi.Zorunlu karantina altında geçirilen sürenin idari izin kapsamında sayılması konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı'na tavsiyede bulunuldu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu personelinin karantinada geçirdiği süreler hakkında kamu kurumlarının uygulamalarında yeknesaklık sağlaması için gerekli idari işlemleri takdir ve tayin etmek üzere kararın bir sureti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi.



BAROLAR ARASI UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLAYIN:

Bir stajyer avukat, Ankara Barosu'na ödediği staj kaydiyesinin 1136 sayılı avukatlık kanununda ve ikincil mevzuatta avukatlık stajına başlayacak olanlardan 'staj kaydiyesi' adıyla bir ödeme alınmasını meşru kılacak bir düzenleme bulunmamasından bahisle kendisine iade edilmesi hususunda Ankara Barosu Başkanlığı'na ve sorunun bütünsel bir yaklaşımla çözülmesi için Türkiye Barolar Birliği'ne tavsiyede bulunulmasını talep etti. Türkiye'de mevcut barolar arasında stajyer avukat adaylarından staj kaydiye bedeli talep edilmesi hususunda bir uygulama birliği olmadığı tespit edildi. Staj kaydiye bedeli adı altında kanunda açık bir düzenleme de olmadığı görüldü. Ankara Barosu'na başvuruda talep edilen 450 liranın iadesi tavsiye edildi. Staj kaydiye ücretine ilişkin barolar arasında bir uygulama birliğinin sağlanması hususunda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na tavsiyede bulunuldu.