Yerli aşı karşıtı Türk Tabipleri Birliği’ne Yunan basını arka çıktı

TÜRKİYE DÜNYADA 9 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

Koronavirüse karşı aşı geliştirme konusunda da bir adım öne geçen Türkiye, dünyada koronavirüs aşısını geliştiren 9 ülkeden biri oldu.

Koronavirüs salgınının başından bu yana Türkiye'nin yoğun mücadelesini sekteye uğratmak için seri yalanlara başvuran Türk Tabipleri Birliği, şimdi de yerli aşı Turkovac'ı hedefe koydu. Geçtiğimiz aylarda, 'neden kendi aşımız yok' diyen TTB, bugün Turkovac'ı itibarsızlaştırma propagandasına başladı.

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, "Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var" dedi. Bulut'tan 1 gün sonra da TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı sahne aldı. Fincancı, "Veriler paylaşılmadan insanlara 'Turkovac yaptırın' demeyiz" diye konuştu.

Skandal açıklamalara Yunan basını da destek verdi.

YERLİ AŞI KARŞITI TTB'YE YUNAN BASINI ARKA ÇIKTI

Greek City Times isimli haber sitesi, Bulut'un ifadelerini "Türk Tabipler Birliği, yerli üretim Turkovac aşısını reddediyor" başlığıyla okuyucularıyla paylaştı.

Haberde, "Aşıyla ilgili yeterli araştırma yapılmadığı ve bu nedenle koronaviüse karşı etkili aşı olarak değerlendirilemeyeceği" öne sürüldü.

CHP ve TTB’den TURKOVAC’ı karalama kampanyası! Yalanların arkası gelmiyor | Video

ALMAN BASININDA TURKOVAC HAZIMSIZLIĞI

Her fırsatta Türkiye ile ilgili karalama kampanyası yürüten Alman basını, milli aşımız Turkovac'a da çamur atmaktan geri durmadı. Referansları ise Türk Tabipler Birliği

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendi Üniversitesinin açıkladığı verileri beğenmedi! Turkovac hazımsızlığı