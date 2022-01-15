Acımızı bile yaşatmadılar

Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi Hatice Kara
ile avukat Ömer Faruk Ceylan
açıklamalarda bulundu. Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu. Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik" ifadelerini kullandı. Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes'in, intihara ateist telkinleriyle yönlendirildiğini söyledi. Ceylan, "Soruşturmanın gizliliği nedeniyle elimizdeki bazı bulgular ve deliller Enes'in intihara ateistlik telkinleriyle yönlendirildiği şüphesini artırmaktadır. Şimdilik bu kadarını söylemekle iktifa ediyoruz" dedi. Enes'in yaşadığı bunalım neticesinde intihar ettiğini ileri süren avukat Ceylan, olayın her yönüyle tetkik edileceğini aktardı.