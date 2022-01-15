Ankesörlü telefon kriptoları deşifre ediyor! 24 ayrı ankesör operasyonu

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 11 Ocak'ta başlatılan soruşturmada 69'u muvazzaf 101 asker, 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 185 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Başsavcı Vekili Can Tuncay tarafından koordine edilen ankesörlü telefon soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 162 şüpheliden 160'ının işlemleri tamamlandı.



84 İSMİ İLK KEZ DEŞFİRE ETTİLER



31 şüpheli aralarında daha önce hiçbir işlem kaydı bulunmayan 84 ismi de içeren 273 örgüt mensubunu deşifre etmesi nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı. 8 şüpheli adli kontrol 109 şüpheli ise tutuklama talebiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından 57 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken 60 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



14'Ü YURT DIŞI 23 FİRAR VAR



2 şüphelinin gözaltı işlemi devam ederken, 5 şüphelinin covid-19 olması nedeniyle gözaltı kararları iptal edildi. 2'si ise aynı suç kapsamında farklı soruşturmalarda şüpheli olmaları nedeniyle gözaltı kararları iptal edilirken, 5 şüpheli ise delil durumu nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı. 14'ü yurt dışında olmak üzere toplam 23 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi.



24 AYRI OPERASYON 3 BİN 365 GÖZALTI KARARI



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilki 19 Kasım 2019'da gerçekleşen ve günümüze kadar devam eden ankesörlü telefon operasyonlarının bilançosu ortaya çıktı. Toplam 24 ayrı operasyon kapsamında günümüze kadar 3 bin 635 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.



2 BİN 290 MUVAZZAF DEŞİFRE EDİLDİ



Bu şüphelilerden 2 bin 290'ı muvazzaf, 682'si muvazzaf olmayan asker, 710'u darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisiydi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 585'i tutuklandı.



531'İ FAYDALI İTİRAFÇI OLDU



531 şüpheli faydalı itirafçı olarak değerlendirilerek emniyetten serbest bırakıldı. bin 22 şüpheli ise tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri önünde ilk kez etkin pişmanlıktan yararlanma durumları nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldı. 83 şüpheli sağlık, ve değişen delil durumları gibi nedenlerle emniyetten serbest kalırken, 107 şüphelinin farklı soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapılması, covid-19 tespiti gibi nedenlerden dolayı gözaltı talimatları iptal edildi. Toplam 340 şüphelinin firari durumda olduğu, 11 Mart 2020'den 1 Haziran 2020'ye kadar covid-19 nedeniyle operasyon yapılamadığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.