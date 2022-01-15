AYM üyeliği için avukatlardan 3 aday belirlendi

Baro Başkanları, AYM üyeliği için serbest avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) bildirilecek 3 adayı belirledi. Afyonkarahisar Barosu Başkanı iken 2010 yılında AYM üyeliğine seçilen ve yaş haddinden emekli olacak Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine üye seçecek TBMM'ye serbest avukatlar arasından üç aday bildirilmesi için seçim yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği binasında yapılan ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından 3 aday belirlendi. Buna göre, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan TBMM'ye bildirilecek adaylar oldu.

TBMM Genel Kurulu, seçilen 3 aday arasından yeni AYM üyesini seçecek.