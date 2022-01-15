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Giriş Tarihi: 15.1.2022 17:06

CHP'de olağan kurultay ertelendi!

CHP’de olağan kurultay ertelendi!

CHP Parti Meclisi toplantısında, temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesi kararı alındı.

CHP Parti Meclisi, genel merkezde toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda en önemli gündem maddesini ise olağan kurultayın ertelenmesi önerisi oluşturdu.

Toplantıda yapılan değerlendirme sonucu temmuz ayında yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay, 1 yıl ertelendi. Kurultayın 2023 yılı Temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerine mevcut yönetimiyle gidecek.

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CHP'de olağan kurultay ertelendi!
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