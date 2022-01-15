Denizli’de ilngiç olay! Gölette aranan kayıp avcı Konya’da çıktı

KONYA'DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Arama- kurtarma çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla gölette balık adamlarla tekrar başlandı. Arama çalışmaları sürerken, kayıp olarak aranan Halil Yeşil'in Konya'da olduğu ortaya çıktı. Yeşil'in bir arkadaşı, arama çalışmalarını takip eden Fahri Yeşil'i telefonla arayıp, babasının Konya'da, yanında olduğunu söylediği belirtildi.