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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Emine Erdoğan’a anlamlı hediye

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’a anlamlı hediye

Tekâmül Sürdürülebilir Sanat Sergisi açılışına katılan Emine Erdoğan’a, atıktan yapılan kâğıt üzerine basılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğrafı ve kendi portresi hediye edildi

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'e ait Tekâmül Sürdürülebilir Sanat Sergisi, sanatseverlere kapısını açtı. Kağıthane Belediyesi Sadabad Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleşen serginin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapıldı. Sergiye, Emine Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve ebru sanatçısı Barutçugil katıldı.



41 ESERLİK SANAT GALERİSİ
41 eserin bulunduğu sergiyi inceleyen Emine Erdoğan'a, atıktan yapılan kâğıt üzerine basılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı ve kendi portresi hediye edildi. Ardından Emine Erdoğan, Kağıthane El Yapımı Kâğıt Atölyesi ve Sedef Atölyesi'ni gezdi. Erdoğan, atık hammaddenin su içinde kazanda kaynatılması, dövülmesi, özel süzgeçlerden geçirilerek keçe üzerinde kurutulması ve ütülenmesi gibi tüm safhaları deneyimleyerek kâğıt üretimi gerçekleştirdi.
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Emine Erdoğan’a anlamlı hediye
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