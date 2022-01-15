Emine Erdoğan’a anlamlı hediye

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil
'e ait Tekâmül Sürdürülebilir Sanat Sergisi, sanatseverlere kapısını açtı. Kağıthane
Belediyesi Sadabad Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleşen serginin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından yapıldı. Sergiye, Emine Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya
, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin
ve ebru sanatçısı Barutçugil katıldı.
41 ESERLİK SANAT GALERİSİ
41 eserin bulunduğu sergiyi inceleyen Emine Erdoğan'a, atıktan yapılan kâğıt üzerine basılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı ve kendi portresi hediye edildi. Ardından Emine Erdoğan, Kağıthane El Yapımı Kâğıt Atölyesi ve Sedef Atölyesi'ni gezdi. Erdoğan, atık hammaddenin su içinde kazanda kaynatılması, dövülmesi, özel süzgeçlerden geçirilerek keçe üzerinde kurutulması ve ütülenmesi gibi tüm safhaları deneyimleyerek kâğıt üretimi gerçekleştirdi.