Göksu müjdeyi açıkladı! Lise son sınıfı öğrencilerine bin lira eğitim desteği

Göksu bu videoda, "Lise son sınıftaki bütün öğrenciler üniversite sınavına girecek. Lise son sınıftaki bütün arkadaşlara, üniversite sınavlarına çok rahatlıkla hazırlansınlar diye, üniversitede çok başarılı puanlar alsınlar diye, anne babalarını çok mutlu etsinler diye, bin lira eğitim yardımı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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