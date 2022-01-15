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Giriş Tarihi: 15.1.2022 21:17

Göksu müjdeyi açıkladı! Lise son sınıfı öğrencilerine bin lira eğitim desteği

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Göksu müjdeyi açıkladı! Lise son sınıfı öğrencilerine bin lira eğitim desteği

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, ilçede yaşayan lise son sınıfı öğrencilerine müjde verdi. Göksu, “Esenlerli gençlerimize müjde… Esenler’de lise son sınıfta okuyan tüm gençlerimize 1.000 TL eğitim desteği vereceğiz…” dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, ilçede yaşayan lise son sınıfı öğrencilerine müjdeyi sosyal medyadan duyurdu. Göksu sosyal medya platformu Twitter'dan bir video paylaştı.

LİSE SON SINIFINDAKİ ÖĞRENCİLERE…

Göksu bu videoda, "Lise son sınıftaki bütün öğrenciler üniversite sınavına girecek. Lise son sınıftaki bütün arkadaşlara, üniversite sınavlarına çok rahatlıkla hazırlansınlar diye, üniversitede çok başarılı puanlar alsınlar diye, anne babalarını çok mutlu etsinler diye, bin lira eğitim yardımı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

BİN LİRA EĞİTİM YARDIMI!

Göksu sosyal medya hesabından ise şunları söyledi: "Esenlerli gençlerimize müjde… Esenler'de lise son sınıfta okuyan tüm gençlerimize 1.000 TL eğitim desteği vereceğiz…"

Göksu müjdeyi açıkladı! Lise son sınıfı öğrencilerine bin lira eğitim desteği | Video

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Göksu müjdeyi açıkladı! Lise son sınıfı öğrencilerine bin lira eğitim desteği
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