İstanbul Valiliği açıkladı: İzinsiz yürüyüş yapan 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, dün Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu Kaymakamlığınca alınan yasaklama kararına aykırı olarak, dün akşam Taksim Meydanı, Tünel ve çevresinde izinsiz gösteri ile yürüyüş düzenlendiği belirtildi.



SERBEST BIRAKILDILAR



Güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayıp karşılık veren kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Beyoğlu Kaymakamlığı'nca alınan yasaklama kararına aykırı olarak; dün akşam saatlerinde Taksim Meydanı, Tünel ve çevresinde izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayarak karşılık veren (83) şahıs yakalanmıştır. Haklarında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlemleri tamamlanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla serbest bırakılmıştır."