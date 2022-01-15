Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi.

Plakası öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı. Bir araç çarpışmanın şiddeti ile karşı yola savrulurken, kazaya karışan ticari araç da takla attı. Korkunç kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken 6 kişinin de yaralandığını tespit etti. Yaralılar; Mustafa İşcanlı (56), Suriye uyruklu Muhammed El Ali (58), İlhan El Hüseyin (3), Mayada Muhammet El Ali ile Helle Hüseyin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Atif İnan Eğitim ve araştırma Hastahanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 57 yaşındaki Emira Gileli'nın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı . Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.