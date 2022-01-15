Giriş Tarihi: 15.1.2022

Savunma sanayiimizle oyun kuran ülke konumuna ulaştık KORAY TAŞDEMİR

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk’u hizmete açtı: Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye. Çok az istihbarat teşkilatında olan bu gemi sayesinde denizlerde de gücümüz artacak