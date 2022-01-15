Savunma sanayiimizle oyun kuran ülke konumuna ulaştık

Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi
olma özelliği taşıyan test ve eğitim gemisi TCG Ufuk, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri
'ne teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un dün Tuzla Denizcilik Tersanesi
'nde düzenlenen Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:
Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk, milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi. Ufuk Gemimizin Milli İstihbarat Teşkilatı
'na hayırlı olmasını diliyorum.
Türkiye gerçekleştirdiği savunma sanayii alımları sayesinde, bölgesinde oyun kuran bir ülke konumuna ulaştı. Türkiye gizli açık tüm ambargolara rağmen her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayiindeki ilerlemeye borçludur.
Türkiye masum ve mazlum halklar arasında umut haline geldi. Türkiye bunları savunma sanayiinde elde ettiği gelişime borçludur. İnsansız hava araçlarından gemilerimize kadar milli olarak geliştiriyor ve kullanıyoruz.
Savunma sanayii ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak, yüksek teknoloji gerektiren sistemlere ağırlık veriyoruz. Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir.
Ülkemiz tersanelerinde kendi ihtiyaçlarımız yanında dünyanın dört bir yanı için de gemiler botlar yapılıyor. İnşallah yakın zamanda bu konuda yeni hayırlı haberler alacağız. Şimdi bir adım daha ileri gidelim. Fırkateynlerimizin ana silah grubu olan dikey atım sistemlerini bugüne kadar dışarıdan alıyorduk, artık yerli ve milli olarak yapıyoruz.
GÖZÜMÜZ UZAYDA
BİR
yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor.
YÜZDE 70 YERLİLİK ORANINA ULAŞILDI
MAVİ
vatanın güvenliği için milli gemilerimizi kendimiz üretebiliyoruz. Bu konuda yüzde 70 yerlilik oranına ulaştık. Ayrıca envanterimizde bulunan birçok deniz aracımız son teknoloji eklenerek restore ediliyor.
HAVA SAVUNMA MUHRİBİ TF-2000 MÜJDESİ
HAVA savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz. Savunma sanayiimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum.
3 SAVAŞ GEMİMİZİ AYNI ANDA İNŞA EDİYORUZ
MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateynlerin 6-7- 8. gemileri için ihaleye çıktık. Milli Savunma Sanayii alanında bir ilke imza atıyoruz. 3 savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz. Yerli ve milli imkânlarla üreteceğimiz uçak gemimizle dünyanın en üst ligine çıkacağız.
TEKNOLOJİK DONANIMIYLA DÜNYAYA PARMAK ISIRTIYOR
TCG
Ufuk'un (A-591) 2017'de başlatılan projesinin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürüttü. Gemi, 9 Şubat 2019'da Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirilmişti. 99.5 metre boyu, 14.4 metre azami genişliği, 110 personel kapasitesi, yaklaşık 2 bin 250 ton deplasmanı ve 3.6 metre su çekimiyle, gemiye 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek. Ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek. Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği geminin yerlilik oranı yüzde 70'e ulaştı. SSB projesiyle, STM ana yükleniciliğinde inşa edilen gemide ASELSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ANEL, YALTES firmaları alt yüklenici şirketler olarak yer aldı.
'DENİZDE ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE CAYDIRICI OLACAĞIZ'
ATMACA gemisavar füzemizi, radarlarımızı, savaş yönetim sistemlerimizi artık kendimiz tasarlayıp üretiyoruz. Yeni tip denizaltılarımızla, denizde çok daha güçlü ve caydırıcı olacağız.
KİTABINI İMZALADI
BAŞKAN Erdoğan, cuma namazını Tuzla İçmeler Merkez Camisi'nde kıldı. Ardından vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, BM'de reform önerilerini içeren 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını imzalatmak isteyenleri kırmadı.
BORIS JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ
BAŞKAN Erdoğan dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iki ülkenin işbirliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Bu arada Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı. Koray TAŞDEMİR