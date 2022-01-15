Zincirleme kazada 9’u işçi 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yukarı Azıklı Mahallesinden geçen Mardin-Kızıltepe karayolunda meydana zincirleme trafik kazasında 9'u işçi 11 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, Artuklu Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde işçileri taşıyan Sedat Polat yönetimindeki servis minibüsüne çarptı. Daha sonra minibüs önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada, 9 işçi ve servis sürücüleri olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.