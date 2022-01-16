Haberler Gündem Haberleri Babanın kızına verdiği daire ‘mal kaçırma’ sayılmadı
Giriş Tarihi: 16.1.2022

Babanın kızına verdiği daire ‘mal kaçırma’ sayılmadı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Babanın kızına verdiği daire ‘mal kaçırma’ sayılmadı
Çorum'da kanser hastalığı dolayısıyla öz kızı ile 'ölünceye kadar bakım sözleşmesi' yapan baba M.Y., vefat etmeden önce kendisine bakan kızı L.Y.'ye bir daire verdi. Bunu gören diğer kardeş H.Y., dairenin mal kaçırmak için kız kardeşine verildiğini belirterek dava açtı. Yerel mahkeme, erkek kardeşi haklı bularak babanın mal kaçırmak amacıyla daireyi kızına verdiğine hükmetti. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi kararı bozarak yerel mahkemeye gönderdi, ancak yerel mahkeme kararında direndi. Bunun üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, babanın taşınmazını sadece gösteriş için değil de samimi olarak bakım temini için 'ölünceye kadar bakma sözleşmesi' ile devrettiğine, bu davranışın diğer mirasçılarından mal kaçırma amacını taşımadığına hükmederek kararında direnen ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Kararda, "Gerçek bakım karşılığı yapılan sözleşmenin muris muvazaası nedeniyle geçersiz olduğundan söz edilemez. O hâlde; Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyularak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Babanın kızına verdiği daire ‘mal kaçırma’ sayılmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA