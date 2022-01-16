Babanın kızına verdiği daire ‘mal kaçırma’ sayılmadı

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'da kanser hastalığı dolayısıyla öz kızı ile 'ölünceye kadar bakım sözleşmesi' yapan baba M.Y., vefat etmeden önce kendisine bakan kızı L.Y.'ye bir daire verdi. Bunu gören diğer kardeş H.Y., dairenin mal kaçırmak için kız kardeşine verildiğini belirterek dava açtı. Yerel mahkeme, erkek kardeşi haklı bularak babanın mal kaçırmak amacıyla daireyi kızına verdiğine hükmetti. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi kararı bozarak yerel mahkemeye gönderdi, ancak yerel mahkeme kararında direndi. Bunun üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, babanın taşınmazını sadece gösteriş için değil de samimi olarak bakım temini için 'ölünceye kadar bakma sözleşmesi' ile devrettiğine, bu davranışın diğer mirasçılarından mal kaçırma amacını taşımadığına hükmederek kararında direnen ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Kararda, "Gerçek bakım karşılığı yapılan sözleşmenin muris muvazaası nedeniyle geçersiz olduğundan söz edilemez. O hâlde; Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyularak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.