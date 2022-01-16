Bodrum’da mandalina şenliği

Bodrum'da bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Bodrum Mandalina Hasat Festivali Bitez Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Coşkulu anların yaşandığı festivalde dünyaca ünlü Bodrum mandalinası ve mandalinadan yapılan ürün stantları büyük ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan festivalde müzik ve yöresel dans gösterileri yapıldı. Mandalinaların sembolik olarak hasadı yapıldı, Bodrum'un eski dönemlerindeki gibi deve ile şenlik alanına taşındı. Binlerce vatandaşın katıldığı festivalde konserler verildi. Keyifli anlar yaşandı. Festivale AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Muğla Valiliğimiz himayesinde, Bodrum Belediyesi ve Tarım Orman İl Müdürlüğümüzün destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Bodrum Mandalina Hasat Şenliğimizin açılışını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.