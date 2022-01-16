Çanlar Bay Kemal için çalıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti
Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise CHP
'ye sert tepki gösterdi:
KONTROLÜ KAYBETTİLER:
Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti ama CHP'nin siyaset anlayışı değişmedi. Darbeye giden yolların taşlarını döşeyen CHP, bugün de milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyor. 15 Temmuz destanı ile birlikte Türkiye'de demokrasi dışı her yöntemin kapandığını göremiyorlar. Bunlar çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak, koltuk değneği olacak kadar kontrolü kaybettiler.
MİLLETİN HAFIZASINDAN SİLİNİP GİDECEKLER:
Ne yaparsa yapsınlar çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya başladı. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. 27 Mayıs'a iftira, kışkırtmayla zemin hazırlayanlar gibi Bay Kemal ve yandaşları, milletin hafızasından silinip gidecekler.
TEKNOFEST GENÇLİĞİ GELİYOR:
Öyle Z, Y filan değil TEKNOFEST gençliği geliyor. Ben dindar nesil dedikçe bu CHP çıldırıyor, kuduruyor. Öyle ki artık dilleri ile akılları arasındaki bağ tamamen kopmuş durumda.
DEVLETİ FELÇ ETMEK GAYRETİNDELER:
CHP Genel Başkanı, kamu kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek, kamu görevlilerini alenen tehdit ederek, devleti felç etmek için canhıraş bir gayret gösteriyor. Popülizm yaparak, halka açıkça yalan söyleyerek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar. Vaktimizi, enerjimizi, çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanmalı, kendi gündemimize odaklanmalıyız.
Öte yandan cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan 7 kişilik heyet, Başkan Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Erdoğan dün ayrıca Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin vefatı dolayısıyla eşi Filiz Edibali'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.