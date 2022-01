Enflasyon başta bütün sıkıntıları biz çözeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gökbel Barajı , 4398 kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu:Ülkemizin, milletimizin, içi boş tartışmalara, yalan ve iftira üzerine kurulu polemiklere, terör örgütleriyle yol yürüyen siyasetçilere değil, bu tür eserlere, hizmetlere ihtiyacı vardır. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri... İnsanımıza iş, aş sağlayacağız. Geleceğe güvenle bakmasını temin edecek her gayretin yanındayız. Türkiye son 2 asrını istikrar mücadeleleriyle geçirmiştir. Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. İnsanlarımızın demokrasi ve özgürlük talepleri darbelerle tıkanmıştır. Bu kayıpların maliyeti çok ağır olmuştur. Ebedi yurdumuzun köyleri, ilçeleri altyapılardan mahrum kalmıştır. Bir avuç toprağı eken insanımız şehirlere, hatta kendini yurtdışına atmıştır.1970'lerde, 1990'larda aynı kâbusu yaşadık. Toplum hafızamız bu kâbusları unutmadı. Bu kâbuslara döndürmeye çalışanların eline bırakmayacağız. Hangi oyunları bozduğumuzu en iyi sizler biliyorsunuz. Ekonomide ilk 10'a gireceğiz. Tek gayeleri bizi 2023 hedefinden vazgeçirmektir.Son birkaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurtdışından Türkiye'ye yapılan saldırılarda kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. Kura endeksli Türk Lirası dedik, tüm oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız... 325 milyar 326 milyon dolar ihracat yaptık. Onlara rağmen, engellemelerine rağmen yaptık. Bu defa inşallah bu rakam 250 milyara doğru çıkacak.Bunu biz yaparız. Bunların yapacağı iş değil. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz, CHP laf üretiyor. Bu defa aynı oyunu yurt içinde piyasalarda panik havası oluşturarak oynamaya çalıştılar. Geçtiğimiz ay bunun da tedbirlerini alarak yeniden istikrar ve güven iklimini tesis etme yolunda gereken adımları attık. Tabii bu arada yaşanan fahiş fiyat artışlarının ve yükselen enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Her oranda yaptığımız yüksek oranlı maaş artışlarıyla insanımızı rahatlattık. Memurlarımızı, emeklilerimizi rahatlattık mı? Asgari ücreti hiç düşünmedikleri seviyeye çıkardık mı?.. Her kesimden vatandaşlarımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz.Türkiye Ekonomi Modeli diye adlandırdığımız programımızın kazanımları görünmeye başladı. İhracatta 2021'i 225 milyar doların üzerinde tamamladık. Sanayicilerimiz harıl harıl çalışıyor. İstihdamda artışla 30 milyon sınırına dayandık. Hiçbir insanımızı gelecek kaygısına sürüklememek için çalıştık. ABD'ye bak enflasyon felaket, Avrupa aynı. Gelişmiş ülkeler 6-7 katına çıkan enflasyonla yalpalıyor. Gıda ürünlerini bulamıyorsunuz. Bizde böyle sorun yok. Turizmde hedef 35 milyar dolar.Geçenlerde Bay Kemal, Şanlıurfa'daydı. "Şanlıurfa Belediyesi'ni bize verin, elektriği bedava vereceğiz" dedi. 2023-2024'ü beklemeye gerek yok. Aydın'da belediye başkanına ver talimatı yapabilirlerse hodri meydan... Bay Kemal'in dünyadan haberi yok... 14-15 büyükşehir sende, hadi ver talimatı bedava elektriği çiftçime versinler.Turizmde hedeflerimizin ötesine geçtiğimiz bir yılı geride bıraktık. Siz sürekli karamsarlık pompalayanlara aldırış etmeyin. Enflasyon başta olmak üzere bütünn sıkıntıları biz çözeriz Bay Kemal değil... Onun öyle bir yetkisi yok...Adnan Menderes son mektubunda ne diyor: Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız... Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecek...Menderes'e son nefesini verdiren darbeciler de, tek parti faşisti atıkları da ya hiç hatırlanmıyor ya da lanetle anılıyor. Bugünün CHP'si o günün bedelini ödemesi gereken atıklardır. Menderes mektubunda da belirttiği gibi ölüsünde bile onları silip süpürmüştür. "Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak" diyorlar. Ey CHP'nin atıkları, biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerken çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız.Başkan Erdoğan, Koçarlı ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı. Müzede gezip, incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Menderes'in eseri olan köprü, doğup büyüdüğü köy ve bağ evi ile bağlantılı bir konumda yer aaln müze, 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşuyor. Müzede Menderes'e ait özel eşyalar, fotoğraflar ve belgeler bulunuyor.