Giriş Tarihi: 16.1.2022

Enflasyon başta bütün sıkıntıları biz çözeriz Ceyhan TORLAK

Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının ve enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Yüksek oranlı artışlarla insanlarımızı rahatlattık. Memur, emekli ve asgari ücretlileri hiç düşünmedikleri seviyeye çıkarttık. Başta enflasyon, bütün sıkıntıları biz çözeriz