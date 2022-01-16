“İklim Bakanlığı’nı kuracağız” diyen Kılıçdaroğlu’na gönderme: Peki bundan şeyin haberi var mı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben bir iklim mektubu yazdı. Kılıçdaroğlu, bu iklim mektubunda tarihi bir gafa daha imza atarak "İklim Bakanlığı'nı kuracağız" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU: "İKLİM BAKANLIĞI'NI KURACAĞIZ" DEDİ

Kılıçdaroğlu iklim mektubunda aynen şu ifadeleri kullandı: "Millet İttifakı'nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı'nı kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız."

CESUR: "PEKİ BUNDAN ŞEYİN HABERİ VAR MI, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞININ…"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İklim Bakanlığı'nı kuracağız" açıklamasını paylaşarak sosyal medya platformu Twitter'dan tepkisini dile getirdi. Cesur sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na bir göndermede bulunarak "Peki bundan şeyin haberi var mı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının…" ifadelerini kullandı.

BİRPINAR: "HATIRLATMAK İÇİN YAZIYORUM, BİZİM BAKANLIĞIN ADI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise Kılıçdaroğlu'nun "İklim Bakanlığı'nı kuracağız" açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Hatırlatmak için yazıyorum, bizim bakanlığın adı Çevre, Şehircilik ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Bakanlığı. Update şart…" dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE YAPILANLARI TEK TEK ANLATTI

Ayrıca Bakan Yardımcısı Birpınar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2002 yılından bu yana yapılan çalışmalardan da örnekleri sosyal medyadan aktardı. Birpınar şunları söyledi: "2002'den bu yana İklim değişikliği ile mücadele için; 1. İklim değişikliği çerçeve sözleşmesine taraf olduk 2. Kyoto'ya taraf olduk 3. Paris Anlaşması'na taraf olduk 4. INDC verdik 5. 2053 net zero açıkladık 6. Yeşil kalkınma devrimini açıkladık 7. Sıfır atık projesini yaptık."

BAKANLIĞIN ADI 29 EKİM 2021'DE DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve iklim konusundaki hassasiyeti üzerine geçtiğimiz yıl "Paris İklim Anlaşması", Meclis'te tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı ise 29 Ekim 2021 itibariyle "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi.