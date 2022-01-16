MEB duyurdu! ‘Öğretmen Bilişim Ağı’ hazır!

Milli Eğitim Bakanlığı, 22 Ocak-6 Şubat tarihlerindeki iki haftalık yarıyıl tatilinde öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı hazırladı. MEB, bu kapsamda yeni bir dijital platform oluşturdu ve ÖBA'yı ilk kez yarıyıl tatilinde uygulayacak. Öğretmenler 24 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında kendileri için hazırlanmış olan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecekler. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olup internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

MEBBİS VE E-DEVLET'TEN GİRİŞ

Seminerlere ÖBA platformu www.oba.gov.tr'dan giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecekler. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

Bu dönemde erişime dokuz farklı konuda eğitim imkanı sağlandı: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi, İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Eğitimi, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi ve Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Eğitimi.