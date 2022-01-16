Öğretim üyesi mahrem imam itirafçı oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan öğretim üyesi Dr. U.A. (42) örgütün emniyet mahrem imamı olduğunu anlattı. U.A., "2020'de öğretim üyesi oldum. Ondan önce TSK
'da subay olarak görev yaptım. Çalıştığım hava ikmal biriminde yapılan yerli uçak çeker aracı Rahvan Projesi başarılı olmasına rağmen örgüt üyeleri tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu engellemelerin asıl sebebinin dışarıdan bize bu silah sistemlerinin satacak ülkeler tarafından FETÖ aracılığı ile baskı yapıldığı ve yaptığımız projelerin engellenmeye çalışıldığını düşünüyorum" dedi.