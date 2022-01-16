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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Öğretim üyesi mahrem imam itirafçı oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Öğretim üyesi mahrem imam itirafçı oldu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan öğretim üyesi Dr. U.A. (42) örgütün emniyet mahrem imamı olduğunu anlattı. U.A., "2020'de öğretim üyesi oldum. Ondan önce TSK'da subay olarak görev yaptım. Çalıştığım hava ikmal biriminde yapılan yerli uçak çeker aracı Rahvan Projesi başarılı olmasına rağmen örgüt üyeleri tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu engellemelerin asıl sebebinin dışarıdan bize bu silah sistemlerinin satacak ülkeler tarafından FETÖ aracılığı ile baskı yapıldığı ve yaptığımız projelerin engellenmeye çalışıldığını düşünüyorum" dedi.
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Öğretim üyesi mahrem imam itirafçı oldu
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