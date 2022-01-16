Yolda kalan vatandaşı jandarma evine ulaştırdı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesinde gece yarısı yolda kalan bir vatandaşın, yardım talebinde bulunduğu Jandarma ekipleri tarafından evine ulaştırıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Güllük köyünden bir vatandaş, gece saat 01.00 sıralarında, aradığı Jandarma ekiplerine yağan kar nedeniyle aracı ile yolda kaldığını beyan ederek yardım talebinde bulundu. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yardım talebinde bulunan vatandaşın aracına zincir takılmasında yardımcı olundu ve evine ulaşması sağlandı.