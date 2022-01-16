Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı. Güvenlik güçleri, tarafından sınırda gözaltına alınan PKK şüphelileri M.S, Ö.D. ve Y.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

YASAK BÖLGEDE OPERASYON

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüphelilerde savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güvenlik güçleri 3 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S, Ö.D. ve Y.M'yi yakalayarak gözaltına almıştı.