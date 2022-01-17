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Giriş Tarihi: 18.1.2022 00:02

2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Kırıkkale’de 2 gündür haber alınamayan F.C. evinde ölü bulundu

Merkez Osmangazi Mahallesi 1885. sokaktaki 2 katlı müstakil evde tek başına yaşayan F.C'den (38) iki gündür haber alamayan arkadaşları eve geldiğinde arkadaşlarının cansız bedeni ile karşılaştı.

Evin penceresinden baktıklarında F.C'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde F.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca, cesedin yanında uyuşturucu kullanımında kullanılan bazı malzemeler bulundu. F.C'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
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