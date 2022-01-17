Haberler Gündem Haberleri 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 18.1.2022 00:02

45 düzensiz göçmen kurtarıldı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde toplam 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
45 düzensiz göçmen kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA