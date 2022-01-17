Almanya’ya götürme vaadiyle dolandırdı

İSTANBUL Sancaktepe
'de yaşayan 25 yaşındaki Erdem D., Almanya
'ya işçi olarak gitmek için kendisine yardımcı olacağını söyleyen Bünyamin K.'ye (39), 20 bin lira ödedi. Bünyamin K.'nin ortadan kaybolması üzerine doladırıldığını anlayan Erdem D. şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen davada, aynı sistemle birçok insanı dolandırdığı ortaya çıkan firari sanık Bünyamin K.'nin 'dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 10 bin lira hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.