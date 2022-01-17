Haberler Gündem Haberleri Bensiyon Pinto’ya veda
Giriş Tarihi: 17.1.2022

Bensiyon Pinto’ya veda

Bensiyon Pinto’ya veda
İSTANBUL'DA 85 yaşında hayatını kaybeden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto dün toprağa verildi. Kovid-19 nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve ardından mevcut bazı rahatsızlıkları sebebiyle vefat eden Pinto için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Pinto'nun eşi Ester Eti Pinto ve oğulları Benjamen ve Hayim Pinto'nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bensiyon Pinto’ya veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA