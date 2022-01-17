Bensiyon Pinto’ya veda

İSTANBUL'DA 85 yaşında hayatını kaybeden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto dün toprağa verildi. Kovid-19 nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve ardından mevcut bazı rahatsızlıkları sebebiyle vefat eden Pinto için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı
'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Pinto'nun eşi Ester Eti Pinto
ve oğulları Benjamen ve Hayim Pinto'nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
de katıldı.