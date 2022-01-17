Haberler Gündem Haberleri İBB Ayasofya'yı müze olarak tanıtmaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 17.1.2022 15:52 Son Güncelleme: 17.1.2022 16:08

İBB Ayasofya'yı müze olarak tanıtmaya devam ediyor

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İBB Ayasofya’yı müze olarak tanıtmaya devam ediyor
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İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra yeniden camiye dönüştürülmüştü. Ancak şehre dair görüntülere yer verilen İBB'nin "İstanbul'u Seyret" isimli sitesinde, Ayasofya müze olarak gösterildi. Sayfada yer alan fotoğrafların ise güncellenmediği, Ayasofya'nın müze olduğu dönemden kalan fotoğrafların kullanıldığı görüldü. Daha sonra gelen tepkiler üzerine Ayasofya Müzesi başlığını Ayasofya-i Kebir Camii olarak değiştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, daha önce kullandığı görüntülerde 15 Temmuz Saraçhane Şehitleri anısına yapılan balmumu canladirmalara yer vermemesi gibi bu kez Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif ve Külliyesini müze olarak dünyaya tanıttığı ortaya çıktı.



İstanbul'un fethinin sembolü, 1931'de ibadete kapatılan Ayasofya'dan 89 yıl sonra yeniden ezan sesi yükselmişti. Ayasofya, 2020 yılının yazında Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden camiye dönüştürülmüştü.



Aradan geçen 2 yıla rağmen, İBB'ye bağlı İstanbul'u Seyret isimli, fotoğraflara, turistik kameralara ve şehir haritasına yer verilen sitede, 'Ayasofya Müzesi' olarak verildi.



TEPKİLER ÜZERİNE DEĞİŞTİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Ayasofya Müzesi başlığını Ayasofya-i Kebir Camii olarak değiştirdi.

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İBB Ayasofya'yı müze olarak tanıtmaya devam ediyor
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