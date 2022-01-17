İBB Ayasofya’yı müze olarak tanıtmaya devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, daha önce kullandığı görüntülerde 15 Temmuz Saraçhane Şehitleri anısına yapılan balmumu canladirmalara yer vermemesi gibi bu kez Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif ve Külliyesini müze olarak dünyaya tanıttığı ortaya çıktı.
İstanbul'un fethinin sembolü, 1931'de ibadete kapatılan Ayasofya'dan 89 yıl sonra yeniden ezan sesi yükselmişti. Ayasofya, 2020 yılının yazında Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden camiye dönüştürülmüştü.
Aradan geçen 2 yıla rağmen, İBB'ye bağlı İstanbul'u Seyret isimli, fotoğraflara, turistik kameralara ve şehir haritasına yer verilen sitede, 'Ayasofya Müzesi' olarak verildi.