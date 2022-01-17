İBB Ayasofya’yı müze olarak tanıtmaya devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, daha önce kullandığı görüntülerde 15 Temmuz Saraçhane Şehitleri anısına yapılan balmumu canladirmalara yer vermemesi gibi bu kez Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif ve Külliyesini müze olarak dünyaya tanıttığı ortaya çıktı.