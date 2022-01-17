Selçuk Bayraktar’dan ABD’li profesör Max Tegmark’a tarihi cevap: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji atılımının en önemli meyvesi olan İHA ve SİHA'lar dünyanın gündeminden düşmüyor. Hemen hemen her gün bir ülkede Bayraktar TB2'ler ve Akıncı TİHA ile ilgili derin analiz yazıları yazılıyor.

Büyük övgülerle bahsedilen Bayraktar SİHA'lar için birçok ülke de sıraya gimiş durumda. Müdahil olduğu her çatışmada seyri değiştiren SİHA'lar konusunda Türkiye dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor.

Kuşkusuz ki bu başarı da Selçuk Bayraktar'ın payı oldukça büyük. Uzun yıllardır insansız hava araçlarının geliştirilmesi için çaba harcayan Bayraktar, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) eğitim aldı.

ABD'Lİ PROFESÖRDEN HAZIMSIZ SÖZLER

Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark ise, Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Hazımsızlığını gizleyemeyen Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TARİHİ CEVAP

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde, bir mülakatta "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz" demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır Biz topraklarımızı geri aldık Bundan da ancak gurur duyarız!"

ABD'li profesörden hazımsız Selçuk Bayraktar sözleri: Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum