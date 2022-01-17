Sultanahmet’te otobüs firması çalışanlarıyla zabıtalar arasında gerginlik

Sultanahmet Meydanı'ndaki turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firmasının bulunduğu durağa gelen zabıta ekipleri, firma çalışanlarını bölgeden uzaklaştırmak istedi. Görev yerlerinin burası olduğunu belirten çalışanlarla zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.

Çevredeki vatandaşlar, yaşanan arbedeyi cep telefonlarıyla görüntüledi.



Arbede sonrasında otobüs firması bazı çalışanlarının darbedildikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

İBB'den yapılan açıklamada, özel firma ile İETT arasındaki sözleşmenin 1 Temmuz 2021'de dolduğu belirtilerek, 29 Temmuz 2021'de yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla turistik taşımacılık hizmet yetkisinin belediye iştiraklerinden İstanbul Ulaşım AŞ'ye verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Yetkisiz otobüsler Sultanahmet Meydanı'na girince, İBB durumu tutanak altına aldı. İBB yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Trafik Kanunu'nun ek 2. maddesine göre özel firmaya ait otobüslerin çalıştırılmaması gerekirken, emniyet tarafından henüz bu konuda bir önlem alınmadı." denildi.

Yapılan açıklamada otobüslerin özellikleri ve çalışma güzergahları ile ilgili olarak da şu bilgiler paylaşıldı: "İstanbul Ulaşım AŞ otobüsleri, başlangıç ve bitiş noktası Sultanahmet olacak şekilde Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı, Sultanahmet durakları olacak şekilde toplam 11 durak arasında çalışacak. 30 kilometrelik mesafede yaklaşık 2 saatlik yolculuk süresince turistik turlar düzenlenecek. Turistlerin ulaşım için kullanacakları bilet üzerinden, her bilet için 1 ikram paketi, Türkçe başta olmak üzere, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça dahil 8 dilde sesli anlatım hizmeti verilecek. Otobüslerde yabancı dil bilen hostes ile internet erişimi de olacak. Yerli ve yabancı turistlerin bilet satın alması Belbim'in İstanbul Kart özelliği taşıyan turist kart ile satış bayileri ve information deskler üzerinden gerçekleştirilebilecek."

Öte yandan, otobüs seferi yapan kişiler ise İBB yönetiminin yaptığı açıklamaya karşın, turistleri taşıma işinin ihalesiz olarak İETT'nin 2 milyar liralık bakım onarım ihalesini de alan firmaya verildiğini iddia etti. Söz konusu firmanın ise CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın seçimlerden sonra mali müşavirliğini yapmaya başladığı Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş olduğu öne sürüldü. Ayrıca, İBB yönetimi tarihinde ilk kez Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketten 558 milyon TL'ye de 60 adet çift körüklü otobüs alımı yapmıştı.