Taburcu olduktan 1 saat sonra balkondan düştü

Korkunç olay Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan lüks sitede 23:30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale Barosu avukatlarından aynı zamanda Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı olan Ali Serkan Yurt, iddiaya göre dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

HASTANEYE GİTTİ

Göğüs ağrısı şikayetiyle gece geç saatlerde Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne başvuran Yurt'a ilk müdahale acil servis doktorları tarafından yapıldı. Tomografisi çekilen ve kan değerlerine bakılan avukat Yurt, kendini iyi hissedince doktorlar tarafından taburcu edildi.

BALKONDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Evinde dinlenmeye çekilen Ali Serkan Yurt, gece geç saatlerde hava almak için balkona çıktı. İddiaya göre Yurt, dengesini kaybederek 5. Kattaki dairesinin balkonundan aşağıya düştü. Bahçede bir kişinin yerde yattığını gören site sakinleri olayı hemen 112 ekiplerine ve polise bildirdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken evli ve iki çocuk babası Ali Serkan Yurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yurt'un, cansız bedeni otopsi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Talihsiz avukatın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası belli olacak.