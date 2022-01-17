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Giriş Tarihi: 18.1.2022 00:02

Toprak kayması tarihi mezarı gün yüzüne çıkarttı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Toprak kayması tarihi mezarı gün yüzüne çıkarttı

Manisa'da yağmur sularının etkisiyle yaşanan toprak kayması sonucu insan kemikleri ortaya çıktı. Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede insan kemiklerinin Roma dönemine ait mezara ait olduğu anlaşıldı.

Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesinde bugün (pazartesi) saat 15.00 sıralarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri su deposu mevkiinde bulunan orman yolunda yağmur sularının etkisi toprak kayması sonucu insan kemiklerinin ortaya çıktığını fark etti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Manisa Müze Müdürlüğünden gelen ekibin yapmış olduğu incelemede Roma Dönemine ait mezar olduğu ve insan kemiklerinin bu mezara ait olduğu kanaatine varıldı. Olay yerinde bulunan 4 adet kemik parçası Manisa Müze Müdürlüğü görevlisine teslim edilirken olay yerinin devriyeler ile kontrol altında tutulduğu açıklandı.

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Toprak kayması tarihi mezarı gün yüzüne çıkarttı
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