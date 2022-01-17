Uluslararası Savcılar Birliği Başkanından SABAH’a özel açıklamalar

Rusya Federasyonu Savcılığının 300. Yıl dönümü kutlamaları, toplam 35 ülke ve 32 başsavcının katılımıyla Rusya'nın kalbi olarak kabul edilen Kremlin'de gerçekleştirildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de, Moskova'da düzenlenen törenlere beraberinde Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başer ile katıldı.

Tören de, savcılar için dünyadaki ilk ve tek uluslararası organizasyon olan Uluslararası Savcılar Birliği'nin Başkanı Dr. Cheol-Kyu Hwang ve ekibi de yerini aldı. Hwang, kutlamalar sonrasında 2023'de İstanbul'da yapılacak olan Uluslararası Savcılar Birliği Bölge toplantısıyla ilgili olarak SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

"KONFERANSI TÜRKİYE'DE YAPACAĞIMIZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Uluslararası Savcılar Birliği'nin (IAP) yapısından bahseden Hwang, birliğin 177 ülke ve 350 bin savcıyı kapsadığını belirtti. Uluslararası Savcılar Birliği'nin alanında dünya üzerindeki uluslararası tek organizasyon olduğunu kaydeden Hwang, "Gelecek yıl Uluslararası Savcılar Birliği Bölgesel Konferansı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak. Konferansı 2023 yılında Türkiye'de yapacağımız için çok şanslıyız" dedi.

BÜTÜN AVRUPA ÜLKELERİNİN KATILIMIYLA BÜYÜK BİR KONFERAS BEKLENİYOR

Gerçekleştirilecek konferansla ilgili bilgiler paylaşan Hwang, tüm Avrupa ülkelerinin de katılımıyla birlikte muazzam bir konferans geçirmeyi beklediklerini söyledi.

"KONFERANSIN İSTANBUL'DA YAPILMASI ÇOK BÜYÜK ŞANS"

Hwang, Uluslararası Savcılar Birliği Bölgesel Konferansı'nın İstanbul'da yapılacak olmasının çok büyük başarı olduğunu dile getirerek, bu konferansın tüm savcılara ve tüm dünyaya faydalı olacağını kaydetti.